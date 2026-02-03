SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 226,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44,248 Anteilen. Die gehaltenen Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien wären am 02.02.2026 14 513,27 CHF wert, da der Schlussstand 328,00 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 45,13 Prozent.

Berner Kantonalbank (BEKB) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at