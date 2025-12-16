SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an diesem Tag bei 188,70 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 52,994 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers auf 298,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 792,26 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,92 Prozent gesteigert.

Alle Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at