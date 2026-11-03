Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Lukratives Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment?
|
03.11.2026 10:03:41
SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 234,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,735 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die gehaltenen Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere wären am 02.11.2026 18 739,32 CHF wert, da der Schlussstand 438,50 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +87,39 Prozent.
Berner Kantonalbank (BEKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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