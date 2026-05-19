SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 230,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,478 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie auf 367,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 956,52 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 59,57 Prozent.

Berner Kantonalbank (BEKB) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at