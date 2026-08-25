Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Berner Kantonalbank (BEKB)-Performance
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25.08.2026 10:03:37
SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie betrug an diesem Tag 188,00 CHF. Bei einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,319 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers auf 387,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 058,51 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 105,85 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 3,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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