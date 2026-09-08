SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile bei 239,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investierten, hätten nun 0,418 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 169,87 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers am 07.09.2026 auf 406,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,87 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich jüngst auf 3,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at