SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile betrug an diesem Tag 240,00 CHF. Bei einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,417 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.01.2026 137,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 330,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 37,50 Prozent.

Zuletzt verbuchte Berner Kantonalbank (BEKB) einen Börsenwert von 3,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at