Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Lukrativer Berner Kantonalbank (BEKB)-Einstieg?
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11.08.2026 10:04:10
SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile bei 237,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 42,194 Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers auf 373,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 738,40 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 57,38 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Berner Kantonalbank (BEKB) einen Börsenwert von 3,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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