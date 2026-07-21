SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 207,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,309 Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers auf 379,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 333,33 CHF wert. Damit wäre die Investition um 83,33 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Berner Kantonalbank (BEKB) bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at