Berner Kantonalbank Aktie

Berner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608

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Langfristige Performance 15.09.2026 10:03:29

SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 203,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investierten, hätten nun 4,914 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 400,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 968,06 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 96,81 Prozent zugenommen.

Berner Kantonalbank (BEKB) war somit zuletzt am Markt 3,64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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