Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Berner Kantonalbank (BEKB)-Performance im Blick
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29.09.2026 10:03:33
SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 29.09.2025 wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 254,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hat, hat nun 0,394 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 415,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 163,58 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63,58 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Berner Kantonalbank (BEKB) einen Börsenwert von 3,85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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