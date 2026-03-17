SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile bei 247,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,486 Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 032,39 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 16.03.2026 auf 396,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 60,32 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Berner Kantonalbank (BEKB) eine Börsenbewertung in Höhe von 3,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at