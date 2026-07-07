SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 250,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,400 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,00 CHF, da sich der Wert einer Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie am 06.07.2026 auf 372,50 CHF belief. Mit einer Performance von +49,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Berner Kantonalbank (BEKB) bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at