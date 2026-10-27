SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers betrug an diesem Tag 261,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,824 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 653,92 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 26.10.2026 auf 432,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 65,39 Prozent mehr wert.

Alle Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at