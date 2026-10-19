BioVersys Aktie

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WKN DE: A410LA / ISIN: CH0210362643

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Investmentbeispiel 19.10.2026 10:04:18

SPI-Titel BioVersys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BioVersys von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen BioVersys-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem BioVersys-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 24,50 CHF. Bei einem BioVersys-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 408,163 BioVersys-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 25,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 367,35 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 3,67 Prozent.

Alle BioVersys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 148,67 Mio. CHF. Die BioVersys-Aktie ging am 07.02.2025 an die Börse SWX. Das BioVersys-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 36,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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