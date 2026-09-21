BioVersys Aktie

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WKN DE: A410LA / ISIN: CH0210362643

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Lukratives BioVersys-Investment? 21.09.2026 10:03:43

SPI-Titel BioVersys-Aktie: So viel hätte eine Investition in BioVersys von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen BioVersys-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die BioVersys-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die BioVersys-Anteile bei 33,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BioVersys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,303 Anteilen. Die gehaltenen BioVersys-Aktien wären am 18.09.2026 866,67 CHF wert, da der Schlussstand 28,60 CHF betrug. Mit einer Performance von -13,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von BioVersys belief sich jüngst auf 167,67 Mio. CHF. Das BioVersys-IPO fand am 07.02.2025 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines BioVersys-Anteils bei 36,50 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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