BioVersys Aktie
WKN DE: A410LA / ISIN: CH0210362643
|Lukratives BioVersys-Investment?
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21.09.2026 10:03:43
SPI-Titel BioVersys-Aktie: So viel hätte eine Investition in BioVersys von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde die BioVersys-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die BioVersys-Anteile bei 33,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BioVersys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,303 Anteilen. Die gehaltenen BioVersys-Aktien wären am 18.09.2026 866,67 CHF wert, da der Schlussstand 28,60 CHF betrug. Mit einer Performance von -13,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von BioVersys belief sich jüngst auf 167,67 Mio. CHF. Das BioVersys-IPO fand am 07.02.2025 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines BioVersys-Anteils bei 36,50 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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