BioVersys Aktie

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WKN DE: A410LA / ISIN: CH0210362643

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BioVersys-Anlage unter der Lupe 16.11.2026 10:03:29

SPI-Titel BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte eine BioVersys-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BioVersys eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der BioVersys-Aktie statt. Der Schlusskurs der BioVersys-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die BioVersys-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,032 BioVersys-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 23,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,35 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,65 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von BioVersys betrug jüngst 137,38 Mio. CHF. Das BioVersys-Papier wurde am 07.02.2025 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines BioVersys-Anteils lag damals bei 36,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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