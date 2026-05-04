BioVersys Aktie
WKN DE: A410LA / ISIN: CH0210362643
|Profitable BioVersys-Anlage?
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04.05.2026 10:03:41
SPI-Titel BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BioVersys von vor einem Jahr bedeutet
Am 04.05.2025 wurde das BioVersys-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des BioVersys-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die BioVersys-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 289,017 BioVersys-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BioVersys-Aktie auf 28,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 208,09 CHF wert. Damit wäre die Investition 17,92 Prozent weniger wert.
BioVersys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 166,29 Mio. CHF. Das BioVersys-Papier wurde am 07.02.2025 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der BioVersys-Anteilsschein bei 36,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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