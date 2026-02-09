SPI-Titel BioVersys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BioVersys von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurde die BioVersys-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das BioVersys-Papier letztlich bei 35,15 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BioVersys-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 284,495 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (25,50 CHF), wäre die Investition nun 7 254,62 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 27,45 Prozent vermindert.

Die BioVersys-Aktie wurde am 07.02.2025 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der BioVersys-Aktie bei 36,50 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at