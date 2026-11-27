Bei einer BKW-Anlage vor Jahren, hätten Investoren nun so viel Geld

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BKW-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das BKW-Papier letztlich bei 124,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 80,128 BKW-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (124,80 CHF), wäre das Investment nun 10 000,00 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um Prozent abgenommen.

BKW wurde am Markt mit 6,53 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at