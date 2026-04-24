BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|BKW-Investmentbeispiel
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BKW-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der BKW-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 41,95 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 23,838 BKW-Aktien. Die gehaltenen BKW-Aktien wären am 23.04.2026 3 785,46 CHF wert, da der Schlussstand 158,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 278,55 Prozent angewachsen.
Insgesamt war BKW zuletzt 8,43 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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