BKW-Anlage unter der Lupe 16.01.2026 10:03:45

SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BKW-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das BKW-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 130,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 76,511 BKW-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.01.2026 auf 176,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 504,21 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,04 Prozent zugenommen.

BKW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,17 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

