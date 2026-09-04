SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BKW-Aktien gewesen.

Am 04.09.2021 wurde die BKW-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BKW-Aktie investiert hätte, hätte er nun 93,110 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 11 666,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 125,30 CHF belief. Mit einer Performance von +16,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

BKW wurde am Markt mit 6,47 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at