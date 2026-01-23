SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BKW-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BKW-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 102,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das BKW-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,975 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,73 CHF, da sich der Wert eines BKW-Anteils am 22.01.2026 auf 156,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,73 Prozent gesteigert.

Der BKW-Wert an der Börse wurde auf 8,30 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at