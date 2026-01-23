BKW Aktie

BKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable BKW-Anlage? 23.01.2026 10:04:02

SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BKW-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BKW-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 102,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das BKW-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,975 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,73 CHF, da sich der Wert eines BKW-Anteils am 22.01.2026 auf 156,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,73 Prozent gesteigert.

Der BKW-Wert an der Börse wurde auf 8,30 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BKW AG

mehr Nachrichten