BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Profitable BKW-Anlage?
|
23.01.2026 10:04:02
SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BKW-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 102,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das BKW-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,975 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,73 CHF, da sich der Wert eines BKW-Anteils am 22.01.2026 auf 156,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,73 Prozent gesteigert.
Der BKW-Wert an der Börse wurde auf 8,30 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BKW AG
|
23.01.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
20.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.01.26
|SIX-Handel SPI sackt mittags ab (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.01.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
02.01.26