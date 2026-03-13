BKW Aktie

BKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

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Frühe Investition 13.03.2026 10:03:45

SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BKW-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BKW-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die BKW-Anteile bei 129,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,734 BKW-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 178,65 CHF, da sich der Wert einer BKW-Aktie am 12.03.2026 auf 152,40 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,87 Prozent angewachsen.

BKW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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