SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BKW-Aktien gewesen.

BKW-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 147,90 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 67,613 BKW-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.04.2026 auf 159,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 804,60 CHF wert. Mit einer Performance von +8,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für BKW eine Börsenbewertung in Höhe von 8,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at