SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BKW-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BKW-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden BKW-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BKW-Anteile 41,65 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die BKW-Aktie investiert hat, hat nun 240,096 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.05.2026 auf 148,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35 654,26 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 256,54 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für BKW eine Börsenbewertung in Höhe von 7,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at