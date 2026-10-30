SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BKW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in BKW-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das BKW-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die BKW-Anteile bei 121,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BKW-Aktie investiert, befänden sich nun 8,251 BKW-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 018,98 CHF, da sich der Wert eines BKW-Papiers am 29.10.2026 auf 123,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,90 Prozent angezogen.

BKW war somit zuletzt am Markt 6,52 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at