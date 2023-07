SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in BKW abgeworfen

BKW-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 107,60 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BKW-Aktie investiert, befänden sich nun 92,937 BKW-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.07.2023 auf 158,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 684,01 CHF wert. Mit einer Performance von +46,84 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

BKW wurde am Markt mit 8,22 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at