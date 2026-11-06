BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Performance im Blick
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06.11.2026 10:03:30
SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden BKW-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 45,30 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 220,751 BKW-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (125,40 CHF), wäre das Investment nun 27 682,12 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 176,82 Prozent.
Zuletzt verbuchte BKW einen Börsenwert von 6,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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