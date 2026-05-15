SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BKW von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BKW-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden BKW-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 99,90 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BKW-Aktie investiert, befänden sich nun 10,010 BKW-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 493,49 CHF, da sich der Wert einer BKW-Aktie am 13.05.2026 auf 149,20 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 49,35 Prozent.

BKW war somit zuletzt am Markt 7,87 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at