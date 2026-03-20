BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Performance im Blick
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20.03.2026 10:04:04
SPI-Titel BKW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BKW von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 20.03.2021 wurde die BKW-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 103,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BKW-Aktie investiert, befänden sich nun 96,712 BKW-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 153,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 816,25 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 14 816,25 CHF, was einer positiven Performance von 48,16 Prozent entspricht.
BKW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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