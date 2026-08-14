BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|BKW-Anlage im Blick
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14.08.2026 10:03:41
SPI-Titel BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das BKW-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die BKW-Aktie bei 44,75 CHF. Bei einem BKW-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 223,464 BKW-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen BKW-Anteile wären am 13.08.2026 29 273,74 CHF wert, da der Schlussstand 131,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 192,74 Prozent angezogen.
Alle BKW-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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