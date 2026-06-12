SPI-Titel BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen BKW-Investment verdienen können.

Am 12.06.2021 wurden BKW-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des BKW-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 97,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 102,775 BKW-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 139,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14 337,10 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 43,37 Prozent.

Der BKW-Wert an der Börse wurde auf 7,38 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at