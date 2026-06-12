BKW Aktie

BKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables BKW-Investment? 12.06.2026 10:03:55

SPI-Titel BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen BKW-Investment verdienen können.

Am 12.06.2021 wurden BKW-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des BKW-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 97,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 102,775 BKW-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 139,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14 337,10 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 43,37 Prozent.

Der BKW-Wert an der Börse wurde auf 7,38 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BKW AG

mehr Nachrichten