BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Profitables BKW-Investment?
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12.06.2026 10:03:55
SPI-Titel BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 12.06.2021 wurden BKW-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des BKW-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 97,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 102,775 BKW-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 139,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14 337,10 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 43,37 Prozent.
Der BKW-Wert an der Börse wurde auf 7,38 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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