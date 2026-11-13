BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Lukrative BKW-Anlage?
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13.11.2026 10:03:46
SPI-Titel BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 13.11.2025 wurde die BKW-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die BKW-Aktie an diesem Tag 166,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BKW-Aktie investiert, befänden sich nun 0,601 BKW-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 126,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,98 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 24,02 Prozent vermindert.
BKW wurde am Markt mit 6,69 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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