SPI-Titel BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n BKW-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BKW gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BKW-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 63,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BKW-Aktie investiert, befänden sich nun 15,873 BKW-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 153,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 438,10 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 143,81 Prozent angewachsen.

Am Markt war BKW jüngst 8,09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at