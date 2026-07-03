BKW Aktie

BKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

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BKW-Performance im Blick 03.07.2026 10:04:07

SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen BKW-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das BKW-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die BKW-Aktie an diesem Tag bei 155,10 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 64,475 BKW-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 134,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 658,93 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 13,41 Prozent.

Insgesamt war BKW zuletzt 7,03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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