BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|BKW-Investment im Blick
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29.05.2026 10:03:53
SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden BKW-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 170,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BKW-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,585 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 85,61 CHF, da sich der Wert eines BKW-Papiers am 28.05.2026 auf 146,30 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 14,39 Prozent.
BKW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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