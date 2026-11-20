BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Rentables BKW-Investment?
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20.11.2026 10:03:33
SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BKW von vor 3 Jahren bedeutet
Am 20.11.2023 wurde das BKW-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 157,10 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das BKW-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,365 BKW-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 777,21 CHF, da sich der Wert eines BKW-Anteils am 19.11.2026 auf 122,10 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 22,28 Prozent gleich.
Am Markt war BKW jüngst 6,51 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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