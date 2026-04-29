BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Ausschüttung an Anleger
|
29.04.2026 10:02:41
SPI-Titel BKW-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BKW-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert BKW am 28.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 3,80 CHF vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,70 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 195,00 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 8,64 Prozent.
Dividendenrendite im Blick
Der BKW-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 160,30 CHF in den Feierabend. Das BKW-Papier wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den BKW-Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die BKW-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des BKW-Titels 2,26 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 2,46 Prozent.
BKW-Aktienkurs vs. reale Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr sank der BKW-Aktienkurs via SIX SX um 2,02 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -0,636 Prozent dennoch stärker zugelegt als der BKW-Kurs.
BKW-Dividendenvorhersage
Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 3,98 CHF. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,49 Prozent zulegen.
Hauptdaten der BKW-Aktie
BKW ist ein SPI-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 8,422 Mrd. CHF. BKW weist aktuell ein KGV von 24,88 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete BKW einen Umsatz von 4,201 Mrd.CHF sowie ein EPS von 6,77 CHF.
Redaktion finanzen.at
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