SPI-Titel Bossard-Aktie: Das ist die Dividendenausschüttung von Bossard

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier Bossard am 10.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,90 CHF je Aktie vereinbart. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Somit vergütet Bossard die Aktionäre insgesamt mit 30,06 Mio. CHF. So dezimierte sich die Bossard- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2,43 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Die Bossard-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 156,00 CHF. Heute wird das Bossard-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Bossard-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Das Bossard-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,49 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 2,04 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Bossard-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Bossard via SIX SX 31,73 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -27,07 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Bossard-Aktienkurs.

Bossard- Dividendenerwartung

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 4,25 CHF. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,71 Prozent zulegen.

Basisinformationen zu Bossard

Die Dividenden-Aktie Bossard gehört dem SPI an und ist an der Börse aktuell 1,202 Mrd. CHF wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Bossard beträgt aktuell 16,79. Der Umsatz von Bossard belief sich in 2025 auf 1,069 Mrd. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 9,33 CHF.

Redaktion finanzen.at