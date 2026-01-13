SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Bossard-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bossard-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 100,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 100,000 Anteilen. Die gehaltenen Bossard-Papiere wären am 12.01.2026 15 840,00 CHF wert, da der Schlussstand 158,40 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 15 840,00 CHF entspricht einer Performance von +58,40 Prozent.

Der Börsenwert von Bossard belief sich zuletzt auf 1,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at