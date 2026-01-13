Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Bossard-Investmentbeispiel
|
13.01.2026 10:03:41
SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bossard-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 100,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 100,000 Anteilen. Die gehaltenen Bossard-Papiere wären am 12.01.2026 15 840,00 CHF wert, da der Schlussstand 158,40 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 15 840,00 CHF entspricht einer Performance von +58,40 Prozent.
Der Börsenwert von Bossard belief sich zuletzt auf 1,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Bossard AG
Analysen zu Bossard AG
Aktien in diesem Artikel
|Bossard AG
|163,80
|-3,87%
