SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Bossard-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bossard-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 117,80 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,849 Bossard-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 198,64 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 27.07.2026 auf 234,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 98,64 Prozent erhöht.

Bossard erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at