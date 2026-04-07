SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bossard-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bossard-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 101,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 98,717 Bossard-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 274,43 CHF, da sich der Wert einer Bossard-Aktie am 02.04.2026 auf 144,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 42,74 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Bossard bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at