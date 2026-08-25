Bossard Aktie

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WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

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Bossard-Performance 25.08.2026 10:03:37

SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Bossard-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Bossard-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 124,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,039 Bossard-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 816,72 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 24.08.2026 auf 226,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 81,67 Prozent gleich.

Bossard wurde am Markt mit 1,74 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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