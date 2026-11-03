Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Lohnende Bossard-Anlage?
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03.11.2026 10:03:41
SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bossard-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 195,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bossard-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 51,125 Bossard-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 548,06 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Anteils am 02.11.2026 auf 265,00 CHF belief. Mit einer Performance von +35,48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Bossard belief sich zuletzt auf 2,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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