SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Bossard-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bossard-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Bossard-Papier bei 281,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,559 Anteilen. Die gehaltenen Bossard-Aktien wären am 22.06.2026 695,73 CHF wert, da der Schlussstand 195,50 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,43 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Bossard betrug jüngst 1,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at