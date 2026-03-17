Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Profitabler Bossard-Einstieg?
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17.03.2026 10:03:59
SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Bossard-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bossard-Anteile bei 206,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 48,544 Bossard-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.03.2026 6 873,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 141,60 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 31,26 Prozent.
Jüngst verzeichnete Bossard eine Marktkapitalisierung von 1,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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