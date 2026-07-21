Bossard Aktie

Bossard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

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Langfristige Investition 21.07.2026 10:04:12

SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Bossard-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bossard-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 289,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Bossard-Aktie investierten, hätten nun 34,602 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 024,22 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 20.07.2026 auf 203,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 29,76 Prozent.

Der Börsenwert von Bossard belief sich zuletzt auf 1,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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