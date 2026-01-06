SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Bossard-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bossard-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 180,60 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,537 Bossard-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bossard-Aktien wären am 05.01.2026 863,79 CHF wert, da der Schlussstand 156,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 13,62 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Bossard einen Börsenwert von 1,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at